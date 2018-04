Verjaardagseditie Mercedes SL

Door: BV

n 1954 debuteerde de legendarische Mercedes 300 SL met vleugeldeuren op de International Motor Sports Show in New York. Dat is precies 50 jaar geleden en dat wil de constructeur vieren met een “Editon 50”-uitgave van de huidige, vijfde generatie van de SL. In het totaal worden daarvan 500 stuks gemaakt, uitsluitend in de kleuren “Silver Arrow” of “designo brilliant black metallic”. De uitvoering wordt ofwel aangedreven door een V8 met 306pk, SL 500, of een V6 met 245pk, SL 350. In het eerste geval wordt de krachtbron gekoppeld aan de 7G-Tronic zeventrapsautomaat, in het tweede geval moeten vijf verhoudingen volstaan.

De “Edition 50” krijgt bovenop de al niet karige standaarduitrusting van de coupé-cabriolet een COMAND APS DVD-navigatiesysteem, geventileerde zetels met multi-contourfunctie en een aankleding in hoogwaardig Nappa-leder. Logo’s op de middenconsole en de hoofdsteunen moeten de inzittenden duidelijk maken dat het om een speciale uitvoering gaat, terwijl een aangepaste aankleding van de middenconsole het interieur een aparte uitstraling geeft. Het zitmeubilair is verkrijgbaar in een beperkt aantal harmonieus samengestelde ledertinten.

Aan de buitenzijde zijn het details als de chroomkleurige lamellen van het radiatorrooster en donkere achterlichten die het verschil maken. Voor de gelegenheid is specifiek 18-duims lichtmetaal voorzien, geschoeid met extra breed rubber. Vooraan worden 255/40 R18 banden gemonteerd, achteraan is dat zelfs 285/35 R18. Mercedes heeft net de orderboeken voor de uitgave geopend. In theorie is het model tot eind dit jaar te verkrijgen, maar de beschikbare exemplaren zullen veel eerder de deur uit zijn.