Thuis CNG tanken met Honda Civic

nder meer in de VS levert Honda een milieuvriendelijke versie van de Civic. Deze Civic GX werkt echter op CNG (aardgas onder hoge druk). Dat Compressed Natural Gas is niet of nauwelijks via de conventionele infrastructuur leverbaar, waardoor het gebruik beperkt bleef tot instanties en bedrijven Ővoornamelijk in Californië waar de uitstootnormen de strengste ter wereld zijn- die zelf een tankinstallatie konden voorzien.

Tijdens de eerste helft van volgend jaar commercialiseert de constructeur, eerst in Californië, een toestel dat de gebruiker in staat stelt thuis te tanken. De tankinstallatie werd ontwikkeld in samenwerking met FuelMaker Corporation en brengt het aardgas, dat via een conventionele aansluiting op het aardgasnet wordt geleverd, onder de gewenste druk. Tegelijk maakt Honda de Civic GX beschikbaar voor de particuliere markt.