VW ontwikkelt nieuwe generatie ESP

et is ongeveer een kwart eeuw geleden dat het begrip ‘actieve veiligheid’, met het verschijnen van de eerste ABS-remsystemen, z’n intrede deed in de automobielsector. Sindsdien zorgt een permanente evolutie van de elektronica voor de ontwikkeling van meer en intelligentere rijbijstandsystemen die er vooral op gericht zijn de wagen in noodsituaties te helpen controleren. Door gegevens van de sensoren van het ABS-systeem te vergelijken met andere parameters als de stuurhoek, giersensoren en diens meer, kunnen door de remkracht op elk wiel afzonderlijk te doseren onder- of overstuur of slingerbewegingen binnen bepaalde grenzen geneutraliseerd worden. Een geheel van systemen, gekenmerkt door drieletterige afkortingen als ABS, EBV, ASR, CBCij wordt gegroepeerd in het ESP stabiliteitscontrolesysteem. Hoewel dat de dus de veiligheid in noodsituaties onmiskenbaar ten goede komt, hebben de huidige systemen ook nog belangrijke zwakheden. Om de stabiliteit te kunnen waarborgen is de uitgeoefende remkracht immers afhankelijk van de vertraging die door het wiel met de minste grip gerealiseerd kan worden. Met de ontwikkeling van een nieuw systeem, ESP+, wil Volkswagen daar vanaf medio 2005 verandering in brengen.

ESP+ zal, in tegenstelling tot de andere stabiliteitscontrolesystemen die momenteel beschikbaar zijn, op sommige modellen rechtstreeks op de stuurinrichting inwerken. Het systeem analyseert immers de situatie en zal actief een tegenstuurreactie van de bestuurder uitlokken. Dat gebeurt door een servomotor die via de stuurinrichting een impuls met een koppel van maximaal 3Nm geeft in de richting waarin tegengestuurd moet worden. Uit onderzoek blijken de bestuurder die impuls intuïtief op te volgen. Door de gerealiseerde asverschuiving kan de maximale remkracht op de wielen met de meeste grip uitgeoefend worden, wat de remweg ten opzichte van klassieke systemen verkort. De gerealiseerde winst bedraagt tot 10%. Door specifieke constructie is dit onderdeel enkel toepasbaar op modellen die gebruik maken van een elektromechanische stuurinrichting (momenteel de Golf V en de Touran). Andere eigenschappen, zoals de mogelijkheid om rekening te houden met een zijdelingse hellingsgraad of het stabiliseren van een aanhangwagen (door in te werken op het remsysteem) zullen ook beschikbaar zijn op modellen met een stuurinrichting die gebruik maakt van een servopomp, waaronder de Touareg.