Mercedes neemt B- en R-Klasse in productie

p het Autosalon van Parijs toonde Mercedes met de Vision R een concept van een personenwagen met ruimte voor zes inzittenden, gebaseerd op de Grand Sports Tourer concept die in januari 2002 op de Detroit Motor Show debuteerde. Van deze GTS werd de komst eerder al bevestigd, maar het model zou niet voor de Europese markt bestemd zijn, voornamelijk omwille van de forse buitenafmetingen. De Vision R is uiterlijk grotendeels gelijk aan de GST, maar door de wielbasis en de totale lengte in te korten is het model meer geschikt voor het Europese cliënteel. De Vision B is dan weer gebaseerd op de nieuwe A-Klasse en moet ruimer, functioneler en zelfs avontuurlijker zijn dan het model waarvan hij is afgeleid. Beide ‘Sports Tourers’ hebben immers kenmerken van sportieve berlines, breaks, monovolumes en SUV’s. Op het laatste Autosalon van Parijs werd over de productieplannen van de modellen nog niets losgelaten, maar nu kondigt de constructeur aan dat beide exemplaren, als R- en B-Klasse, in 2005 in productie gaan.

Met die beslissing wil Mercedes de agressieve strategie, waarbinnen sinds 1993 niet minder dan 24 nieuwe modellen werden gelanceerd, doorzetten. Door nieuwe concepten te lanceren en het merk in reeds bestaande, maar tot dan toe voor de constructeur onbekende marktsegmenten te lanceren steeg de productie de afgelopen 10 jaar van 486.000 naar meer dan een miljoen stuks op jaarbasis.