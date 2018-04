Citroën C2 VTR nu ook als 1.1

Door: BV

C

itroën heeft omwille van het grote succes van de VTR-uitvoering op de C2 beslist het afwerkingsniveau ook beschikbaar te stellen in combinatie met de 61pk sterke 1.1l viercilinder benzinekrachtbron. Tot op heden was het model enkel verkrijgbaar met een 1.4l benzine (75pk) of dieselkrachtbron (70pk). De uitrusting van de nieuwe telg is gelijk aan die van de andere VTR-uitvoeringen met uitzondering van de bandenmaat. De C2 1.1i VTR is uitgerust met 175/65 R14 banden terwijl de andere VTR-uitvoeringen beschikken over 185/55 R15-rubber. De 1.1i VTR staat vanaf heden in de catalogus aan de prijs van € 11.840.