Studiemodel Volkswagen Caddy Life

V

olkwagen heeft op de bedrijfsautobeurs in Hannover het studiemodel Caddy Life gepresenteerd. De nadruk ligt op sportiviteit; er zijn zelfs overeenkomsten met de Golf GTI.

Opvallend aan de Volkswagen Caddy Life is z’n rode kleur en de striping. De bumpers en spiegels zijn eveneens rood. Men heeft de middenklasser verlaagd en er 17 inch wielen onder gemonteerd, wat hem een sportieve uitstraling verleent. Het studiemodel van de Caddy Life vertoont een aantal gelijkenissen met gloednieuwe Golf GTI: koplampen met helder glas en donker getinte reflectoren en achter de lichtmetalen velgen zijn rode remschijven zichtbaar. Ook binnenin is rood de centrale kleur: bekleding is in die kleur en de ventilatieroosters zijn ermee omlijst. Op de versnellingspook en de deurgrepen zijn er aluminium accenten aangebracht en er is een driespaaks stuur. Over de productieplannen voor de Caddy Life wil Volkswagen voorlopig niks loslaten. Ze wachten de reactie van het publiek af.