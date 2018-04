Vernieuwde Jeep Cherokee

Door: BV

O

p het Autosalon van Parijs debuteerde de opgefriste Jeep Cherokee. Intussen heeft de constructeur alle informatie vrijgegeven. Het koetswerkdesign wordt opgefrist met een nieuwe snuit met aangepast radiatorrooster, hertekende mistlampen en andere spatbordwelvingen en zijprofielen. De dakgalerij is voortaan standaard en zoals gebruikelijk werd ook het aanbod lichtmetaal onder de loep genomen. Jeep bracht ook wat meer variatie in het aanbod door de versies Limited, Sport en de ruwe Renegade een meer uiteenlopend uiterlijk te geven. Zo heeft de Limited een verchroomde grille en is die bij de Sport meegespoten. Er zijn echter ook verschillen in beschermstrips, bumper en velgen. De Renegade valt het meest op door de vlakkere motorkap, een groter radiatorrooster, andere mistlichten, stoer ogende spatbordverbreders, 16-duims lichtmetaal en drie beschermplaten. Een groot aantal exterieuraccenten is ook uitgevoerd in zilver.

Aan de binnenzijde stelt de constructeur nieuwe, lichtere interieurkleuren beschikbaar omdat die de grote binnenruimte in de verf zetten. Het comfort gaat vooruit dankzij nieuwe voorzetels, andere achterzetels (die vlakker dichtvouwen en zo ook de belaadbaarheid ten goede komen) en gebruiksvriendelijkere en meer ergonomische bedieningen. Het instrumentenpaneel is eveneens vernieuwd en heeft nu witte letters op een donkergrijze achtergrond. Dat moet een verfijndere look combineren met een betere afleesbaarheid.

Op motorisch vlak verwacht Jeep vooral veel van de nieuwe 2,8l viercilinder-in-lijn common-rail dieselmotor met variabele geometrie. Die levert 163pk bij 3.800t/min en 400Nm bij 1.800 t/min. Het benzineaanbod bestaat uit een 2,4l viercilinder met 147pk en 215Nm en een 3,7l V6 die 204pk en 307Nm sterk is. Ook aan de benzinemotoren werden wijzigingen aangebracht die er vooral op gericht zijn de geluidsproductie en de trillingen terug te dringen. Afhankelijk van de versie gebeurt de aandrijving via de achterwielen, met inschakelbare voorwielen (Command-Trac) of via permanente vierwielaandrijving (Selec-Trac). De achteras is steeds voorzien van een limited-slip differentieel. De tussenschakel is een nieuwe handbediende zesbak voor de 2.4 benzine en 2.8CRD-motor en een viertrapsautomaat voor de 3.7. Een vijftrapsautomaat is optioneel verkrijgbaar met de diesel.