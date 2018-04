Volvo toont elektrisch aangedreven 3CC

Door: BV

p de Michelin Challenge in Shanghai van 12 tot 14 oktober toont Volvo de 3CC. Deze concept zal later ook nog op de Salons van Detroit en Genève te bewonderen zijn. De nieuwe studie is 3899mm lang, 1624mm breed en 1321mm hoog. Het ontwerp, dynamisch, maar duidelijk herkenbaar als Volvo werd uitgewerkt door de ontwerpers en ingenieurs van het Volvo Monitoring and Concept Center in California. Lichte vlakken en organische lijnen zorgen voor een gladde, ongekunstelde uitstraling die trekken heeft van een tweezits sportwagen. In de 3CC is echter plaats voor drie inzittenden. In de spits toelopende ruimte achter de twee voorzetels kan immers nog een passagier, kind of volwassen, plaatsnemen.

Om een maximale efficiëntie te garanderen werd het koetswerk grotendeels in de windtunnel vormgegeven. Het is dan ook 30% meer aërodynamisch dan dat van de S40. De constructie bestaat uit een lichtgewicht stalen frame, dubbele vloerpanelen om onder meer de veiligheid te bevorderen en een koetswerk dat grotendeels bestaat uit één enkele carbonschaal.

Voor de aandrijving werd geopteerd voor een emissievrije elektromotor. Die stuwt de voorwielaangedreven 3CC in 10 seconden naar 100km/u. De topsnelheid van 135km/u is elektronisch afgeregeld. Omdat 20% van de energie tijdens het remmen wordt gerecupereerd, bedraagt de actieradius een 300-tal kilometer.