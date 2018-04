Opvallende concept van Holden

Door: BV

p het Internationale Autosalon van Sidney heeft de Australische GM-devisie Holden de Torana TT36 onthuld. Dat is een grote vijfdeurs met achterwielaandrijving die onder meer opvalt door de lakkleur. De Torana werd genoemd naar de Torana A9X sportwagen die 25 jaar geleden onsterfelijk werd door de legendarische Australische Bathurstrace te winnen. Plannen voor serieproductie claimt Holden niet te hebben, al zou het technisch wel kunnen. Voor het eerst maken de Australiërs voor de bouw van een concept immers geen gebruik van hun ‘oude’ V-platform (van de Commodore), maar van een verzameling van componenten die allemaal bij GM voorradig zijn. Dat het model, en meer specifiek de voorbumper, zelfs voor ons bekende Opel-trekjes vertoont is niet verwonderlijk. De Astra en de Vectra worden ‘down under’ immers onder de Holden-badge verkocht en ook daar werkt men aan een familiegezicht.

De lichtunits, het glazen dak en het 20-duims lichtmetaal zijn de opvallendste exterieurkenmerken. Binnenin opteerde Holden voor een combinatie van zwart en wit met tal van trendy accenten. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van roze LED-verlichting om een uitzonderlijke sfeer te creëren. De middentunnel, waardoor de aandrijfstang naar de achterwielen loopt, deelt de wagen op en wordt in een dakconsole gespiegeld. Alle vier de inzittenden beschikken over sportief gewelfd individueel zitmeubilair.

Voor de aandrijving zorgt een 3,6l V6-motor die twee KO4 Warner turbocompressoren aangemeten kreeg. Daardoor bedraagt de maximale vermogensopbrengst 380pk en piekt de koppelkromme bij 480Nm. Het is een manuele zesbak die de kracht naar de aangedreven wielen versluist. Fors 245/35 R20 Bridgestone Potenza rubber staat in voor het contact met het wegdek. Prestaties zijn helaas niet vrijgegeven. De remmen zijn rondom geventileerd en hebben een diameter van 365mm. Vooraan zitten ze in zadels met 6 zes zuigers. Achteraan zijn dat er 4. De Torana TT36 is uitgerust met ABS, tractiecontrole, elektronische remkrachtverdeler, noodremhulp, onder- en overstuurcontrole en stabiliteitscontrole.