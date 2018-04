Hyundai verkoopt spectaculair meer 4x4's

Door: BV

it de door Febiac vrijgegeven cijfers over de inschrijvingen op de Belgische markt tijdens de eerste negen maanden van dit jaar blijkt een stijging van de totale 4x4-markt met 26,3%. Vooral Hyundai kan daarvan profiteren. De Koreaanse autobouwer zag z’n marktaandeel immers stijgen van 4,5 naar 9,7%. Van januari tot september werden niet minder dan 28.129 vierwielaangedreven voertuigen ingeschreven. 2.742 daarvan waren Hyundai’s. Dat zijn er, in absolute verkoopscijfers, 174% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Korean Motor Company, dat het merk in België invoert, schrijft de stijging toe aan het blijvende succes van de Santa Fe en Terracan en aan de lancering van de Tucson, die ook in een vierwielaangedreven versie verkrijgbaar is.