Hyundai moderniseert Coupé

et Koreaanse Hyundai gaat de sportiefste telg uit het gamma, de Coupé, in een moderner jasje steken. Het front krijgt een agressievere uitstraling met nieuwe, donkere koplampen, een nieuwe grille en een bumper met een grotere luchtinlaat. De flank wordt licht aangepast met een nieuw luchtrooster. Achteraan merken we hertekende lichtunits op. Nieuw 16 en 17-duims lichtmetaal maakt de opsomming compleet.

Aan de binnenkant is de opfrisbeurt bescheiden; enkel de deurhendels en de luchtmonden werden voorzien van een aluminiumkleurige lak. Hyundai stelt de vernieuwde Coupé voor op het Salon van Parijs. De eerste exemplaren worden rond de jaarwisseling in ons land verwacht.