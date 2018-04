Maybach 62 met extra zitplaats

Door: BV

oor wie de Maybach wel voldoende ruim was, maar niet genoeg zitplaatsen bood, voegt DaimlerChrysler nu een nieuwe optie toe aan het gamma. Voortaan kan de Maybach 62 uitgerust worden met een derde zitplaats. Die komt op de plaats van de middenconsole en is smaller en minder instelbaar dan de twee luxueuze buitenste plaatsen.

De bedieningen die in de middenconsole waren ondergebracht, voor onder meer het licht en de entertainmentinstallatie, worden dan via een handcomputer bediend. Die is draadloos en communiceert via Bluetooth.