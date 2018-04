Mitsubishi moderniseert 4x4-gamma

Door: BV

V

orig jaar lanceerde Mitsubishi Motors Corporation met de Outlander en de vernieuwde, maar niet bijster Europees ogende Lancer, het eerste hoofdstuk van merk- en productrevival. Die moet met een nieuwe, sprankelende stijl het merk weer op de kaart zetten. Dit jaar bestaat de aanvulling uit de Grandis, de Colt en de Lancer Evo VIII, maar de nieuwe huisstijl wordt ook op de 4x4’s geïntroduceerd. De Pajero, die sinds 1982 in de catalogus staat, wordt voor 2005 immers voorzien van nieuwe zesspakige 17-duims lichtmetalen, een blauwgrijze koplampbouw, donkergrijs gelakte lamellen in de vernieuwde grille en zilverkleurige dakrails. Knight Black en Graphite Grey komen het kleurenpallet versterken. Aan de binnenzijde is voortaan een exclusieve combinatie van zwart leder en grijs Alcantara beschikbaar. Voor het stuurwiel, de versnellingspookknop, de knop van het tussendifferentieel en de handremhendel wordt gebruik gemaakt van zwart leder terwijl tal van titaniumkleurige interieurdetails het geheel moderner doen ogen. Het instrumentenbord heeft voortaan recht op witte meters.

De Pajero Sport, een op een break geïnspireerde off-roader die het in Europa bijzonder goed doet, krijgt een nieuw radiatorrooster dat beter aansluit bij de nieuwe visuele identiteit van het merk. De overige uiterlijke aanpassingen bestaan uit een verchroomde koplampuitbouw, nieuwe achterlichtunits, 16-duims lichtmetaal en nieuwe tweekleurige koetswerkcombinaties. Aan de binnenzijde wordt een driepuntsgordel op de middelste zetel van de tweede zitrij toegevoegd.

De L200, de meest verkochte pick-up van 1 ton in Europa, werd ook op enkele nieuwtjes getrakteerd. Zo zullen bepaalde uitvoeringen leverbaar zijn met in de bumper geïntegreerde mistlampen, een zilverkleurig gelakte beschermplaat en nieuwe één- of tweekleurige spuitschema’s. Een voetsteun voor de bestuurder en titaniumkleurige interieuraccenten ronden de opsomming af.