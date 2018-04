BMW 1 volgens Schnitzer

Door: BV

et Duitse AC Schnitzer heeft een upgrade klaar voor de BMW 1-Reeks. Of toch zo goed als, want de krachtkuren die de 118d en 120d van 25 à 30 extra paarden moeten voorzien zijn nog in de laatste fasen van ontwikkeling.

De aankleding van het koetswerk is er wel al. De Duitsers voorzien de 1-Reeks van een agressievere voorbumper, specifieke zijschorten, een dakspoiler en een achterbumper met ruimte voor een dubbele uitlaat. Ook zonder aan de motorsturing te rommelen kan Schnitzer de 1 sportiever maken. Daarvoor staat een sportophanging in de catalogus, zijn er vijfspaaksvelgen met een diameter van 17, 18 of 19-duim en kan de rijhoogte met 3cm verlaagd worden. Een optionele veerbrug vooraan kan de stijfheid nog verhogen. De tuner beschikt voorts nog over een systeem dat de schakelwegen van de handbediende bak inkort.

Aan de binnenzijde levert de Schnitzer verfraaiingen in carbon, een sportstuur, en aluminiumkleurige accenten. Die bestaan traditioneel uit onder meer pedalen, voetsteun, handremhendel en pookknop. Wie z’n 1 bij Schnitzer binnensteekt mag het voertuig na de knutselbeurt BMW AC Schnitzer SCS1 noemen.