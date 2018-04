Pininfarina Nido

Door: BV

O

p het Autosalon van Parijs toont het Italiaanse stijlhuis onder meer de Nido. Dat is een nauwelijks 2,89m lange, 1,67m brede en 1,53m hoge tweezitter waarvan voor één keer niet het uiterlijk het belangrijkste element is. Pininfarina bedacht de Nido immers met een unieke eivormige veiligheidsstructuur waarvoor ook meteen het patent werd aangevraagd. De naam van het studiemodel is daar een verwijzing naar. ‘Nido’ is immers Italiaans voor ‘nest’. De vormgeving, afmetingen en ook de algemene lay-out, met een compacte boven de achteras gemonteerde motor, een automatische versnellingsbak en achterwielaandrijving, doen aan een smart fortwo denken.

Het veiligheidsconcept maakt gebruik van een harde cel die op het in inox uitgevoerde chassis verschuifbaar is. Het grote probleem bij dergelijke compacte modellen is dat plaatsgebrek een normale kreukelzone onmogelijk maakt. Bij een aanrijding achteraan schuift de cockpit maximaal 35cm naar voor. Een crashbox vangt dan de schok op. Op dezelfde wijze kan het geheel 12cm achteruit schuiven. In een laatste fase van het project zal Pininfarina nu de haalbaarheid onderzoeken. Men gaat uit van een mogelijke dagproductie van 100 à 120 stuks.