Sivax XTile

ivax is een internationaal designbureau dat in 1964 opgericht werd en vooral profiteerde van de ontwikkelende auto-industrie in Japan. Intussen heeft de onderneming, die zich zowel richt op de bouw van prototypes, totaalontwerp en ontwerp van onderdelen, afdelingen over de hele wereld. De Japanse en Franse studio’s hebben voor de show in Parijs de krachten gebundeld en bouwden een blitse tweepersoons sportwagen. Dat is een populair thema bij ontwerpers. Twee jaar geleden toonde Sivax al een speedster (de Kira).

De XTile is 4m lang, nauwelijks 1,12m hoog en is geïnspireerd op de tegenwoordig zeer populaire Japanse tekenfilmstijl. De lichtunits, de dubbele middentunnel, het instrumentenpaneel én de tweekleurige velgen zijn de opvallendste stijlkenmerken.