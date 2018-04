Nissan werkt aan compacte monovolume

Door: BV

V

anaf volgend jaar wil Nissan haar marktpositie bij de compacte wagens versterken door een graantje mee te pikken in het snel expanderende segment van de compacte monovolumes. De Tone, een studiemodel dat zopas werd onthuld op het Autosalon van Parijs, moet de autobouwer daarin een stevige positie verwerven. Op de productieversie is het nog even wachten, maar denk de opvallende Xenonlampen, achterlichten, bumpers en wielen weg en je hebt een goede indicatie van hoe het productiemodel er uit zal zien. Nissan verklaart immers dat het productiemodel nauwelijks nog zal afwijken van de showwagen. Het onderstel zal bij de Micra geleend worden, maar wordt voor de gelegenheid wel verlengd. De wielbasis bedraagt immers dik 2,6m, wat een recordlengte is binnen het segment. Naar alle waarschijnlijk zullen ook een aantal motoren en trasmissies met de Micra gedeeld worden.

Voor het uiterlijk werd de inspiratie duidelijk niet enkel binnenshuis gezocht. De druppelvormige, hoog in de motorkap gemonteerde koplampen en de aërodynamisch zeer interessante ‘surftail’ zijn afkomstig van respectievelijk de Micra en de Almera, maar de vorm van de achterpartij en de zijruiten werd geleend bij andere populaire producten. Als alles volgens plan verloopt, staat het model volgende zomer bij de dealer.