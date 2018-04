Isuzu komt naar België

Door: BV

A

uto-importeur Alcopa, die onder meer Suzuki en Hyundai in ons land importeert en vroeger ook instond voor de invoer van Mitsubishi, heeft een joint-venture opgericht met Isuzu. Dat nieuwe bedrijf zou vanaf 2005 opnieuw Isuzu’s gaan aanbieden in België, Nederland en Luxemburg. Het eerste volledige jaar mikt men op een totale afzet van 500 stuks. Op middellange termijn zou de Benelux jaarlijks goed moeten zijn voor een afzet van 2.000 stuks. Momenteel wordt gewerkt aan een onafhankelijk dealernetwerk. Omwille van het nichekarakter van het product gaat de nieuwe onderneming op dealerniveau uit van een koppeling met een ander merk, maar dat is niet per definitie één van de andere Alcopa-merken, zo meldt een woordvoerder van Isuzu.

De spits zal afgebeten worden door de Isuzu D-Max pickup, een recent model dat reeds in enkele Zuid-Europese landen te koop is. Het model zal beschikbaar worden met drie cabineversies en meet tussen 4,90 en 5,02m in lengte. Voor de aandrijving zorgen twee viercilinder turbodieselmotoren. De eerste heeft een inhoud van 2,5l en is 101pk en 225Nm sterk terwijl de tweede een longinhoud heeft van 3 liter en 131pk en 280Nm koppel levert. De joint-venture zal ook de trucks van het merk op de markt brengen.