smart forfour edition sportstyle

n de lente van volgend jaar lanceert smart een BRABUS-versie van de forfour op de Belgische markt, maar wie weg is van de wat meer potente look van die uitvoering hoeft niet noodzakelijk zolang op z’n honger te zitten. Vanaf heden is er immers een beperkte reeks, edition sportstyle, beschikbaar in de smart centers. Er zullen exact 500 exemplaren van gebouwd worden die in ons land voor € 20.760 verkrijgbaar zijn. Door de BRABUS-kenmerken oogt het model sportief en een 122pk sterke 1.5l benzinemotor onder de kap moet ervoor zorgen dat het model aardig uit de voeten kan. De sportiviteit wordt benadrukt door de sportophanging en BRABUS-wielen met 205/40 R17 banden vooraan en 225/35 R17 banden achteraan.

De Tridion veiligheidskooi en bodypanels zijn verkrijgbaar in alle kleuren die voor de andere smart forfour beschikbaar zijn. Een glazen panoramadak en airco horen tot de standaarduitrusting. De voorspoiler, sportuitlaat, driespakig lederen stuurwiel, versnellingspookknop en handremhendel zijn specifiek. Daarnaast zal de klant nog kunnen kiezen uit een hele reeks opties. Smart toont het model voor eerst op haar stand op het Salon van Parijs.