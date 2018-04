BMW breekt 9 waterstof-records

Door: BV

O

p slechts 10 maanden tijd ontwikkelde BMW de H2R; een recordauto die wordt aangedreven door een 6 liter twaalfcilinder (oorspronkelijk afkomstig uit de 7-Reeks) die door waterstof wordt gevoed. In tegenstelling tot de bijna 500pk sterke benzinevariant levert deze motor 232pk. Niettemin was dat voldoende om de 1.560kg zware bolide (met een volle tank en inclusief bestuurder) een topsnelheid te geven van meer dan 280km/u. Om dat mogelijk te maken benadert de eenzitter zo dicht mogelijk de ideale aërodynamische vorm. Het model is zeer lang en voorzien van een achterdiffuser die vertragende luchtwervelingen achter het voertuig tegen gaat. Het frontale oppervlak bedraagt nauwelijks 1,85m². De luchtweerstandscoëfficiënt (Cx) blijft aldus beperkt tot 0,21.

Het meest tot de verbeelding spreekt de topsnelheid die door BMW op 302,4km/u werd gebracht. De H2R wist daarnaast besttijden neer te zetten voor de kilometer met vliegende start, de mijl met vliegende start, de 1/8 kilometer met staande start, de 1/8 mijl met staande start, de 1/4 mijl met staande start, de ½ mijl met staande start, de mijl met staande start, 10 mijl met staande start, de kilometer met staande start en de 10 kilometer met staande start. Met deze realisatie geeft BMW aan klaar te zijn voor het waterstoftijdperk. Het merk uit München experimenteert al enkele jaren met deze technologie en wil van de huidige generatie 7-Reeks een versie op de markt brengen die enkel stoom uitstoot. “Nu is het, samen met politici en de brandstofindustrie, zaak deze visie voor duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit in realiteit om te zetten”, zei Professor Burkhard Göschel, lid van de Raad van Bestuur van BMW tijdens de recordpoging in het Franse Miramas.