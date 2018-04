Dacia Logan komt toch

Door: BV

oen Renault met het oog op een versteviging van de positie op expansiemarkten zichzelf tot doel stelde een moderne auto te bouwen die, afhankelijk van het fiscale regime in het land in kwestie, vanaf € 5.000 aan de man zou gebracht worden leek het plan bijna overmatig ambitieus. Het resultaat, de Dacia Logan, voldeed echter aan alle verwachtingen. De Oost-Europese pers reageerde enthousiaste op de nieuwe telg van het Roemeense dochtermerk van Renault, maar ook positieve reacties van pers en publiek in Europa bleven niet uit. Daarom komt Renault terug op de beslissing de Logan niet in West-Europa te commercialiseren, zo meldde Renault-baas Louis Schweitzer in een interview met de Franse televisie.

Renault België verwacht voor de Logan een instapprijs van ongeveer € 7.500. Het model, dat momenteel enkel als vierdeurs verkrijgbaar is maar waarvan ook een (in onze contreien populaire) vijfdeurs en break zijn gepland, zou in juni of juli volgend jaar te koop moeten zijn via het dealernet van Renault. De Logan maakt gebruik van de bodemplaat van de Modus die later ook voor de nieuwe Clio gebruikt zal worden en is voorzien van een 1.4 of 1.6 benzinemotor. Om het voertuig acceptabel te maken voor de veeleisende West-Europese klant zal de basisuitrusting uitgebreid worden naar een hoger minimumniveau. Dat wil zeggen dat Airbags, Stuurbekrachtiging en wellicht ook ABS steeds aanwezig zullen zijn.