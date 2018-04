Afslankbeurt voor Clio Sport

Door: BV

enault brengt van de Clio Sport een afgeslankte versie op de markt. Aan de 182pk sterke 2.0 16v-motor van de door Renault Sport gebouwde compacte driedeurs wordt niet geraakt, maar het model krijgt een meer bescheiden (dus lichtere) stereoinstallatie, een gewone in plaats van in delen neerklapbare achterbank en moest de Xenonverlichting, koplampsproeiers, warmtewerende voorruit en regensensor opgeven. De gewichtsbesparing bedraagt ongeveer 20kg, waardoor het leeggewicht nu 1.070kg bedraagt. Verassend genoeg maakt dat tijdens de acceleraties behoorlijk veel verschil; 100km staat na 6,9sec op de teller en dat is drie tienden meer dan bij de gewone Clio Sport. Op de topsnelheid hebben de ingrepen geen effect. Die bedraagt nog steeds 222km/u.

Om deze speciale uitvoering wat radicaler te maken past de constructeur het onderstel aan met stuggere veren en dempers en werd de stuurgeometrie gewijzigd. Specifieke velgen en slechts twee verkrijgbare koetswerktinten, ‘Infero Orange’ en ‘Racing Blue’, maken de versie makkelijk herkenbaar. Ga nog niet meteen watertanden want het model dat op de Renault-stand in Parijs onthuld wordt, is enkel aan de overkant van het kanaal te koop. Kooplustige Britten kunnen zich wel al verheugen op een aantrekkelijk prijskaartje. De Clio Renault Sport 182 Cup, zoals de uitgave voluit heet, zal er immers minder kosten dan de reguliere Clio Sport.