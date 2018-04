Door: BV

e laatste 25 jaar heeft Renault onder meer de 5 Turbo, Alpine, Spider en Clio V6 naar het circuit gebracht en nu is het, onder de vorm van de Mégane Trophy, de beurt aan de nieuwe Mégane.

Een buizenchassis dat voldoet aan de internationele FFSA ‘Silhouette’ veiligheidsnormen met frontale en laterale kreukelzones vormt de basis. Voor de aandrijving van de éénzitter zorgt een 3,5l V6-motor. Die is gebaseerd op de krachtbron die onder meer de Vel Satis en de Espace aandrijft, maar levert in dit geval 320pk en 309Nm. Het centraal opgestelde blok wordt gekoppeld aan een sequentiële zesbak. De elektronische controle-eenheid is van fabrikant Magneti-Marelli en staat in voor de sturing van motor, versnellingsbak en automatische koppeling. Het systeem slaat eveneens boordinformatie op die bestuurder en ingenieurs in staat moeten stellen het maximum uit hun Megane Renaultsport 225 te persen. Door de hoogtechnologische gewichtsbesparende bouw van de Silhouette, zet de 4,37m lange en 1,91m brede racewagen slechts 950kg op de weegschaal. Acceleratiecijfers geeft Renault niet op, maar de constructeur belooft wel een topsnelheid van meer dan 250km/u. Het motorgeweld wordt middels geventileerde schijven met een diameter van 356mm vooraan (met zes zuigers) en 330mm achteraan (vier zuigers) weer afgeremd.

In de lente van volgend jaar zullen een dertigtal deelnemers met een Megane Renaultsport 225 deelnemen aan de Megane Trophy. Dat nieuwe kampioenschap zal ten minste 8 raceweekends kennen met twee wedstrijden voor de meeste evenementen. De volledige kalender zal in oktober bekend gemaakt worden, nog voor de laatste testen van het model in november. Nederland (Zandvoort) en België (Spa of Zolder) staan alvast op de lijst. Renault zal de nieuwe discipline presenteren op haar stand op het Salon van Parijs.