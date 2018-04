Daewoo wordt Chevrolet

Door: BV

et was al enige tijd een zekerheid dat Daewoo, voor het grootste deel eigendom van GM, op de Europese markt voortaan als Chevrolet door het leven zou gaan. Vanaf 1 januari is het zo ver. Voor Daewoo-klanten verandert er nauwelijks wat, maar omdat hun garage binnenkort een ander merkembleem zal voeren krijgt Chevrolet in één klap een Europees dealernetwerk met 1800 agenten. Vergeet trouwens maar meteen het beeld van omvangrijk Amerikaans blik; met de omgevormde Daewoo’s én nieuwe producten wil het merk zich in Europa positioneren als een betaalbaar instapmerk. GM DAT, dat al wagens verkoopt in diverse landen in Centraal- en Oost-Europa, Zuid-Amerika, verschillende Aziatische markten en Zuid-Afrika is daarvoor aangesteld als voornaamste leverancier. Overigens zal de merknaam Daewoo enkel in Vietnam en Korea behouden blijven.

Voor de invoer van de nieuwe producten zal de huidige Daewoo-importeur instaan. De Amerikaanse modellenreeks van Chevrolet blijft ook in ons land aanwezig via de Nederlandse importeur Kroymans Corporation en zal via andere verdelers aan de man gebracht worden.

Op het Autosalon van Parijs toont het ‘nieuwe’ Chevrolet alvast de S3X conceptauto. Die geeft een indicatie van de stijlrichting die het merk wil uit gaan. Wanneer het model in 2006 in productie gaat zal het de eerste Chevrolet in Europa zijn met een dieselmotor. Het model zal ook als basis dienen voor de SUV die bij Opel de Frontera, al dan niet met dezelfde naam, zal opvolgen.