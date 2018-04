Vernieuwing Alfa Romeo 147

Door: BV

p het Autosalon van Parijs laat Alfa Romeo zich opmerken met de facelift van de 147. Die had als enige in het gamma nog geen opfrisbeurt gekregen en dat wordt nu rechtgezet. Vooraan zijn de grootste verschillen te noteren. Het smoelwerk werd immers vervangen waardoor de kleine Italiaan agressiever oogt. De lichtunits, voorbumper en grille zijn helemaal nieuw. Achteraan zorgt een andere kofferklep voor een frisse wind. De achterlichten die er deel van uitmaken zijn voortaan meer driehoekig van vorm en kregen een afwerking met een chroomrand.

Aan de binnenzijde voert Alfa een grondige vernieuwing van de materialen en kleuren door. Zo worden de stoelen, deurpanelen én het dashboard voortaan anders afgewerkt. De boordplank kan nu in twee kleurencombinaties; grijstinten of blauw en grijs. Onder de schaduwkap huist vanaf heden ook een gemoderniseerd instrumentenpaneel. Achteraan moeten nieuwe hoofdsteunen zorgen voor een beter zicht door de achterruit.

Hoewel Alfa op de rijeigenschappen van de 147 nauwelijks kritiek te verwerken kreeg, hebben de ingenieurs toch het onderstel onder handen genomen. De afstelling is anders, er wordt voortaan gebruik gemaakt van een holle stabilisatorstang en de veren zijn gewijzigd. Nog ingrijpender is de introductie van een comfortonderstel op de 1.9JTD-versie met 150pk. Ook die is nieuw, want aflossing voor dezelfde motor met een vermogensopbrengst van 140pk. De comfortafstelling zal ook voor de andere versies leverbaar zijn, tegen een meerprijs. Tot slot ook nog melden dat de Selespeed-versnellingsbak zowel mechanisch als softwarematig werd verbeterd.