Mercedes A-Klasse door Brabus

e Duitse tuner Brabus heeft de Mercedes A-Klasse onder handen genomen. Onderhuids valt er voor één keer weinig spectaculairs te melden want het bedrijf werkt nog aan vermogenspakketten voor nagenoeg alle motoren, de CDI-dieselmotoren en de topversie -A200 Turbo- incluis. De uiterlijke opsmuk is wel al verkrijgbaar. Liefhebbers van wat agressiever gelijnde kunststof kunnen voortaan hun hart ophalen aan de hertekende voor- en achterbumpers, de zijskirts met geïntegreerde LED-verlichting (om bij het in- of uitstappen de straat rond de A-Klasse te verlichten) of de kofferspoiler. Uiteraard kan de uitlaatlijn een sportiever gebrom produceren en zorgt een sportophanging voor een lagere rijhoogte (- 3,5cm vooraan, - 2,5cm achteraan). Brabus heeft ook al twee types lichtmetaal in de catalogus staan, met gaten of met spaken, met een diameter van 17 of 18 duim.