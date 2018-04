smart forfour cdi blackbasic

Door: BV

D

e dieseluitvoering van de forfour is nog maar net op de markt losgelaten of het merk komt al met een speciale versie op de proppen: de blackbasic. Dat is een editie die gelimiteerd is tot 1.500 stuks en voor de extra aantrekkelijke prijs van € 13.450 verkrijgbaar zal zijn. De uiterlijke kenmerken omvatten een zwarte koets met in dezelfde kleur gespoten spiegelhuizen, grille en tridion veiligheidskooi en een zwart dak. Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van grijstinten. Tot de basisuitrusting horen vier airbags, centrale vergrendeling, stabiliteitscontrole, een horizontaal verstelbare achterbank met twee zitplaatsen, elektrisch bediende ruiten vooraan en radio vooruitrusting.

Onder de kap huist de basisdiesel met een cilinderinhoud van 1,5l en een vermogen van 68pk. De verschillende smart verkoopspunten noteren nu al bestellingen. Vanaf 15 oktober zou de uitvoering ook effectief leverbaar zijn.