Twee concepts van Mercedes

Door: BV

O

p het Salon van Parijs zal het merk uit Stuttgart een studie voor een toekomstgerichte personenwagen in twee varianten voorstellen. De eerste is de Europese versie -‘Vision R’- van de Grand Sports Tourer, maar Mercedes zal ook de ‘Vision B’ Compact Sports Tourer voorstellen. Beide modellen zijn uitgerust met een CDI-dieselmotor. Bij de Vision R gaat het om een nieuw ontwikkelde V6 met 218pk en 510Nm (standaard gekoppeld aan de 7G-Tronic zeventrapsautomaat), terwijl de Vision B een compacte viercilindermotor met 140pk en 300Nm onder de kap heeft. Het merk onthulde het Sports Tourer concept voor het eerst in 2002 en wil ermee een antwoord bieden op de wensen van mensen die op zoek zijn naar opwindend design en een opvallend karakter. De Sports Tourers combineren dan ook aspecten van sportieve berlines, break, monovolumes en SUV’s.

De ‘Vision R’ is een luxueus ingerichte 4+2. In zijn Europese versie heeft die een wielbasis van 2980mm. De passagiers krijgen telkens afzonderlijke zetels terwijl de rest van het interieur door leder, aluminium en decoratieve elementen in essenhout gedomineerd wordt.

‘Vision B’ neemt niet toevallig heel wat kenmerken van de nieuwe A-Klasse over. Zo zijn motor en overbrenging gedeeltelijk voor en gedeeltelijk onder de passagierskooi ondergebracht en is ook de lijn (zeer) herkenbaar. Voor beide modellen maakt Mercedes gebruik van een vernieuwde hoogglanslak die uitzonderlijk helder is en het koetswerk omhult met een metaalachtige huid die de lijnen van het design nog meer in de verf zet. De lak is het resultaat van een nieuw geavanceerd proces dat Mercedes wil ontwikkelen tot het geschikt is voor serieproductie. Plannen voor massaproductie van de concepts zijn er in elk geval voor de Vision R, maar of die ook écht naar Europa komt of enkel voor de Amerikaanse markt bestemd zal zijn (met een langere wielbasis) is ons nog niet bekend.