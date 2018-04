BMW's eerste diesel cabrio

Door: BV

D

e autobouwer uit München heeft nu toch besloten de 3-Reeks Cabriolet te voorzien van een dieselmotor. Het gaat om de 2-liter common-rail turbodiesel die in het hele gamma van de 3-Reeks beschikbaar is en 150pk levert. Die motor werd onlangs nog aan het pallet van de 3-Reeks Coupé toegevoegd. Bij de Cabriolet bedraagt de topsnelheid 211km/u terwijl de spurt naar 100km/u in 9,7sec afgehandeld kan worden.

Om eventuele geurhinder terug te dringen werden motor, motorsturing en uitlaatlijn gewijzigd. Daardoor voldoet de 2-liter nu ook zonder partikelfilter aan de Euro 4-norm. Het gebruiksgemiddelde bedraagt 6,3l/100km. Het onderstel neemt de voornaamste elementen, als de sportief afgestelde ophanging, van de 330Ci over. Om de bestuurder toe te laten zich een sportiever rijgedrag aan te meten werden de verhoudingen van de handgeschakelde zesversnellingsbak ingekort.

Met de 320Cd Cabriolet hoopt BMW vooral te scoren in landen met een traditioneel hoog dieselaandeel. Zo beloopt het dieselaandeel op de verkopen van de 3-Reeks in Frankrijk 80%, maar ook Spanje, Italië en België hebben een zeer grote dieselafzet. Wanneer de diesel eind dit jaar bij ons op de markt komt, zal de basisprijs € 37.500 bedragen.