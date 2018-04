De nieuwe Audi A4!

Door: BV

oals verwacht zal Audi op haar stand in de Franse hoofdstad op 23 september de nieuwe look voor de A4 voorstellen. Naast de uiterlijke wijzigingen, die niet gewoon een implementatie zijn van het nieuwe familiegezicht van de constructeur, maar een evolutie, is er ook nieuws onder de kap. De vernieuwde A4 en A4 Avant (voor de Cabriolet blijft alles voorlopig bij het oude) krijgen ook 9 motoren onder de kap, waarvan 4 nieuwe.

Het front van de A4 wordt voortaan gedomineerd door de grote, bumperoverschrijdende, grille die intussen de neus van de A8 W12, de nieuwe A6 én de A3 Sportback siert. Deze is trapeziumvormig, met chroom omrand en in het zwart gespoten. Aan weerszijden wordt het stijlelement geflankeerd door lichtunits die in dit geval niet meer de traditionele rechttoe rechtaan vormgeving hebben, maar een vloeiende en glooiende omlijning krijgen. Met enige fantasie zijn de lijnen van onder meer de Nuvolare Concept Car, waarvan ook de grille werd overgenomen, erin herkenbaar. De wijzigingen vooraan worden gecompleteerd door nieuwe, beter in het design geïntegreerde bumpers en een nieuwe motorkap. Achteraan werd een gelijkaardige procedure doorgevoerd, en verraadt de lijn van de achterlichten het duidelijkst de link met voornoemd studiemodel. De wijzigingen geven de A4 naast een jeugdiger expressie ook een meer gedrongen en sportiever uiterlijk. Zakelijk uiteraard, maar met meer emotie. Aan de binnenzijde omvatten de wijzigingen de verplichte kuur van nieuwe sierlijsten, kleuren en stofjes, maar wordt onder meer ook een op de MMI gebaseerde interface en een nieuw stuur -waarvan de vorm verwijst naar het nieuwe radiatorrooster- geïmplementeerd.

Het onderstel werd door Audi herzien en maakt voortaan gebruik van elementen die afkomstig zijn van de A6 terwijl de spoorstang en de draagarmen van de ophanging vooraan van de sportieve S4 geleend worden. Een combinatie die het comfort in stand moet houden, de efficiëntie moet verbeteren en een snediger weggedrag moet opleveren.

Het benzineaanbod zal bestaan uit een 102pk sterke 1.6, een 2.0 met 130pk, een 1.8T met 163pk en twee nieuwkomers. De eerste is de 200pk sterke 2.0 FSI turbo die al aangekondigd werd voor de Golf GTI. Ook in het vooronder van deze zwaardere Audi zorgt die voor aangename prestaties. Zo zal de spurt naar 100km/u kunnen in 7,3sec en bedraagt de topsnelheid 241km/u. Een zescilinder in V-vorm met directe inspuiting (FSI) en een inhoud van 3,2l is de twee nieuwigheid. Deze levert voortaan 255pk en dat is voor de A4 voldoende voor een optrektijd naar 100km/u van 6,4sec en een begrensde top van 250km/u. Alleen de 344pk sterke S4 spurt nog sneller.

Dieselen kan met de onlangs in het gamma geïntroduceerde 115pk sterke 1.9TDI, een nieuwe 2.0TDI met 140pk die in ons land om fiscale redenen bij 136pk de strot wordt afgeknepen (0 naar 100km/u in 9,7sec, topsnelheid van 212km/u), een 2.5TDI met 163pk en alweer een nieuwe 3.0TDI met 204pk. Met deze laatste bedraagt de maximale snelheid 235km/u terwijl 100 al na 7,2 tellen op de teller staat.

De Belgische marktintroductie is voorzien voor oktober. De eerste exemplaren zouden in december door de klanten in ontvangst kunnen genomen worden.