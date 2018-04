Twee nieuwkomers van Subaru

Door: BV

p het komende Autosalon van Parijs, waar zowal alle nieuws dezer dagen mee te maken heeft, zal Subaru twee nieuwkomers voorstellen. De eerste is de Subaru Legacy 3.0R spec.B Touring Wagon. Van dit model werd in Genève al een sedan gepresenteerd, toen nog als prototype, maar het productiemodel heeft nagenoeg identieke specificaties. Onder de kap zit een 245pk en 297Nm sterke 3.0l zescilinder boxermotor met variabele kleppenlifthoogte. Die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak met een korte, sportieve spreiding. Het wegcontact is voor rekening van 215/45-rubber op 18-duims lichtmetalen velgen die door Bilstein-schokdempers tegen het wegdek worden gehouden.

De Forester 2.5XT is de tweede nieuwigheid. De SUV was tot op heden verkrijgbaar met een tweeliter viercilinder motor, met of zonder turbo. Daaraan wordt nu een 210pk sterke 2.5l turbo-uitvoering toegevoegd. Die wordt aan een handbediende vijfbak gekoppeld en zal de top van het gamma uitmaken. Dit najaar worden beide nieuwigheden op de Belgische markt verwacht.