Giorgio Armani kleedt Mercedes CLK

ercedes zal op het Autosalon van Parijs een speciale versie van de CLK voorstellen. Daarvoor ging het merk een samenwerking aan met ontwerper Giorgio Armani. Als basis voor het model dient de CLK 500 Cabriolet. Die heeft een V8 die goed is voor 306pk en haalt 100km/u in 6,2sec.

Omdat soberheid een handelsmerk is van Armani, krijgt de uitgave geen speciale koetswerkaccenten of opzichtige lichtmetalen velgen, maar sobere exemplaren met vijf spaken. De keuze voor de koetswerkkleur is het meest opvallend; Armani opteerde immers voor een zandkleur met een voor de gelegenheid matte afwerking. Exclusiviteit is sowieso verzekerd want er zullen slechts 100 stuks gebouwd worden.

Aan de binnenzijde heeft Armani, die overigens werkte met de Italiaanse design-afdeling van de constructeur, het blinkende chroom vervangen door inlegstukken met een diepe metaalkleur die net als het koetswerk mat zijn uitgevoerd. Het hout krijgt door een gelijkaardige behandeling een natuurlijk uitzicht. Voor de zetelbekleding wordt een sportief textiel gebruikt dat een goede ventilatie garandeert afgewisseld met cuoio glad zadelleer in een natuurlijk donkerbruin. Dat is leder dat halverwege vorige eeuw frequent werd gebruikt, maar sindsdien nauwelijks nog toepassingen kent.