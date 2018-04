Peugeot op het Salon van Parijs

Door: BV

aast de Peugeot 907, een door een V12 aangedreven sportwagen waarover we eerder al berichtten, stelt Peugeot op het Autosalon van Parijs nog enkele nieuwigheden voor. De minst spectaculaire daarvan is de facelift van de 607. Eind vorige maand waren er van deze grote berline 122.000 exemplaren geproduceerd, waarmee het model in z’n klasse een vierde plaats bekleed. Eerder dit jaar werden al enkele aanpassingen doorgevoerd, waaronder een gemotoriseerde kofferklep, elektrisch bediende voorstoelen en hoofdsteunen, zij-airbags achterin, een mechanische zesversnellingsbak, enzij Die update wordt nu aangevuld met enkele stilistische aanpassingen die aan de discrete kant zijn. De vernieuwde 607 zal herkenbaar zijn aan een nieuwe grille, aangepaste bumpers die volledig in koetswerkkleur zijn gelakt, grotere luchtinlaten in de voorbumper en ronde mistlampen. Een groter merkembleem accentueert de signatuur van het merk. Aan de binnenzijde bestaan de wijzigingen uit enkele nieuwe functies als een variabele snelheidsregelaar en een toegenomen gebruik van edele materialen.

Zo goed als onzichtbaar, maar van groot belang, is de lengtetoename van 3cm die geheel in de overhang vooraan zit. Die was immers noodzakelijk om de nieuwe 2,7l grote V6 common-rail dieselmotor in te kunnen bouwen. Deze in samenwerking met Ford ontwikkelde krachtbron levert 204pk en een magistraal koppel van 440Nm bij 1.900t/min en wordt steeds gekoppeld aan een automatische zesbak. Daarmee krijgt de limousine eindelijk een dieselkrachtbron die past bij z’n snedige, op de bestuurder gerichte karakter.

Gelijk met de onthulling van de 1007 zal Peugeot de 1007 RC voorstellen. Dat is een voorontwerp van een sportieve uitvoering die volgens bronnen bij de constructeur tijdens modeljaar 2006 aan het gamma zou toegevoegd worden. De sportieve aankleding van de RC bestaat aan de buitenzijde uit 18-duims velgen waardoor zwart gelakte remzadels met een wit geschilderd Peugeot-embleem zichtbaar zijn, koplampen met een verchroomde ring, een dakspoiler en een koolstofuiterlijk voor de spiegelhuizen.

Binnenin vinden we een koolstofbekleding voor de middenconsole, accenten (de luchtmonden) in geglansd aluminium en een uitgesproken sportief interieur dat zwart leder combineert met drie mogelijke stijlen voor het Caméléo concept (de verwisselbare matten, dashboardaccenten en zetelvlakken); er is keuze uit Alcantara-grijs (Titane), rood (Fusion) en saffraan (Cadmium). Onder de kap ligt een viercilinder met een inhoud van 1.6l, voorzien van dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder, die goed is voor 140pk.

Peugeot werkt nog steeds aan de ontwikkeling van de brandstofcel en na praktische tests met de Taxi PAC en de H2O, wordt nu gewerkt aan de miniaturisatie en vereenvoudiging van de technologie. Om die evolutie te concretiseren koos de constructeur voor een nieuw technologisch prototype; de Quark. Dat is een voertuig met twee zitplaatsen en vier wielen dat dicht aanleunt bij een quad. Toch zijn de ontwerpers erin geslaagd het lijnenspel herkenbaar te houden. Voor de aandrijving van de vier wielen, die door middel van boven elkaar liggende driehoeken met een riante veerhoogte aan het chassis verbonden zijn, zorgt een elektromotor. Voor zowel de voor- als de achterlichten wordt gebruik gemaakt van LED-technologie. Om van de Quark gebruik te maken beschikt de bestuurder over een afneembare interface. Die lijkt op een ‘contactsleutel met hoorn’ en geeft op een display informatie over de werking van de tractieketen en de brandstofcel wanneer hij in z’n houder wordt gelegd.