Toyota verbetert Land Cruiser

oyota heeft de 3.0l D-4D dieselmotor van de Land Cruiser voorzien van een nieuw common-rail injectiesyteem van de laatste generatie, een aangepaste turbo en een systeem dat de luchtwervelingen optimaliseert. Het vermogen stijgt daardoor licht van 163 naar 166pk (bij 3.400t/min.). De koppelkromme kent een gunstiger evolutie en piekt voortaan op 410Nm, wat van de 3.0D-4D de meest koppelrijke viercilinder diesel op de markt maakt. Bovendien wordt de maximale trekkracht al vanaf 1.800t/min geleverd en is 90% van het koppel al vanaf 1.500t/min beschikbaar. Prima voor terreingebruik of sleepwerk dus. Daarnaast wordt de handgeschakelde vijfbak die in het verleden aan de krachtbron werd gekoppeld, vervangen door een exemplaar met zes versnellingen.

De huidige beschikbare viertrapsautomaat verdwijnt ook uit het gamma ten voordele van automaat met vijf verhoudingen. Die wordt standaard gekoppeld aan de 4.0l V6 benzinemotor en is optioneel verkrijgbaar in combinatie met de 3.0 D-4D diesel. Door de extra verhouding daalt het verbruik van de versies met automaat met gemiddeld 13% terwijl de CO2 emissies met ongeveer 12% teruggedrongen worden.