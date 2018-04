Nieuwe Hyundai Sonata op komst

Door: BV

D

eze week lanceert Hyundai de geheel nieuwe Sonata op de Koreaanse markt. Die is 55mm langer dan zijn voorganger en meet daardoor exact 4,8m. De breedte nam toe tot 1,83m terwijl de hoogte en wielbasis groeiden naar respectievelijk 1,47 en 2,73m. Een combinatie die uiteraard zorgt voor gunstiger interieurafmetingen, maar die ook een weerslag heeft op de kofferinhoud. Die neemt immers toe van 398 naar 462 liter.

De Koreanen steken in eerste instantie twee nieuwe benzinemotoren onder de kap. Die zijn beiden geheel uit lichtmetaal om gewicht te besparen (waardoor de nieuwe Sonata lichter wordt dan het huidige model) en horen tot de Theta-familie van de constructeur. Ze beschikken over variabele kleppentiming en balansassen om geluid en trillingen te onderdrukken. Een 2.4l zal 166pk sterk zijn terwijl een 3.3l V6 229pk zal leveren. Er komt ook een nieuwe dieselgeneratie, maar daarop is het nog wachten tot in 2006.

Naast een traditioneel competitief prijskaartje wil Hyundai de klant ook over de streep trekken met een uitgebreide standaarduitrusting. Die omvat onder meer 17-duims velgen, een dubbele uitlaat (enkel voor 3.3), automatische klimaatregeling, hoogte- en diepteverstelling van het stuurwiel en zes airbags. ESP zal optioneel verkrijgbaar zijn.

Na de officiële verkoopsstart in Korea, zal het model op het Autosalon van Parijs z’n Europees debuut maken. In januari zal het model op het Salon van Detroit op de Amerikaanse markt losgelaten worden. Begin volgend jaar mogen we het model, omwille van de Europese specificaties mogelijk licht verschillend van het Koreaanse model op de foto’s, ook bij de Belgische dealers verwachten.