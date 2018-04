Geen watje: nieuwe Golf GTI

Door: BV

I

n 1976 introduceerde Volkswagen de allereerste Golf GTI. Die was toen uitgerust met een 110pk sterke krachtbron die het model in staat stelde een topsnelheid van 182km/u te halen. In die tijd was dat onuitgegeven en het management zou zich gelukkig prijzen moesten alle 5000 voorziene exemplaren, toen enkel verkrijgbaar in rood of zilver, de deur uit gaan. Het is anders gelopenij de GTI groeide immers uit tot een symbool en kende een ongekend succes. Intussen is het concept vier generaties ver en werden er 1,5 miljoen stuks van geproduceerd. Bijna dertig jaar na datum komt er nu ook een GTI van de vijfde generatie.

De constructeur grijpt met deze laatste evolutie terug naar het origineel want de zwarte grille met rode omlijsting sierde al het front van de allereerste exemplaren. De andere koetswerkwijzigingen zijn een nieuwe bumper, achterspoiler, bredere zijprofielen, dubbele uitlaat, blauw getinte ruiten en aangepaste bekleding van de B-stijlen. De voorbumper is voorzien van drie fors bemeten doorstroomopeningen die de lucht over het drukgevoede motorblok sturen. Het 225-rubber wordt gemonteerd op specifiek 17-duims lichtmetaal dat ruim zicht geeft op voor de gelegenheid rood gespoten remschoenen.

Aan de binnenzijde krijgt het model specifieke sportzetels. Die hebben geïntegreerde regelbare hoofdsteunen (met een geborduurd GTI-logo) en moeten een uitstekende combinatie vormen tussen comfort en sportiviteit. Het interieur is voorzien van een driespakig stuurwiel met metaalkleurige delen dat voor een betere grip bekleed is met geperforeerd leder. Aluminium werd gebruikt voor onder meer de pedalen, de sierlijsten en de versnellingspook. De GTI krijgt ook steeds een zwarte dakhemel.

Tussen de voorwielen monteert Volkswagen een nieuw ontwikkelde direct ingespoten (FSI) 2.0l benzinemotor die door een turbo wordt gevoed. Die ontwikkelt 200pk en levert tussen 1.800 en 5.000t/min 280Nm koppel. De motor wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar ook de uitzonderlijk snel schakelde DSG-automaat met dubbele koppeling zal eveneens leverbaar zijn. In het eerste geval haalt de Golf GTI 100km/u in 7,2sec. De versie met DSG kan dezelfde oefening 3 tienden sneller afwerken. De topsnelheid bedraagt in beide gevallen 235km/u, met een gebruiksgemiddelde in de buurt van 8l/100km. Een sportophanging die 15mm rijhoogte offert zorgt voor een snedig weggedrag.

De standaarduitrusting zal onder meer een aangepast instrumentarium, airco, regensensor en bandendrukcontrole omvatten. De veiligheid wordt gegarandeerd door standaard stabiliteitscontrole, actieve hoofdsteunen voor- en achteraan en zes plofkussens.