Volvo voor en door vrouwen

Hij is niet bepaald nieuw, de Volvo YCC (Your Concept Car), want hij stond eerder dit jaar al op het Autosalon van Genève. Gisteren was het model echter samen met twee ontwerpsters die voor meer tekst en uitleg zorgden te gast in Brussel en wij waren er bij. Zo'n concept geheel door vrouwen laten ontwerpen is, om maar meteen de koe bij de horens te vatten, niet zo maar een aardigheidje. Vrouwen vormen immers een almaar belangrijker doelgroep met specifieke eisen en bijgevolg ook specifieke mogelijkheden. Zo verkoopt Volvo in de VS iets meer dan de helft van haar modellen aan vrouwen terwijl dat in Europa nauwelijks 14% is. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Marktonderzoek bracht zoals steeds wat interessante noden van het doelpubliek aan het licht en met een hele ploeg vrouwelijke medewerkers werden de noden van deze doelgroep uitgewerkt in de YCC. Wie zich verwacht aan een sullig uitziend roos ding zal teleurgesteld zijn. De hedendaagse vrouw wil immers iets dat bij haar imago past, goed vooruit gaat én er ook niet onaardig uitziet. Dat een enkel detail al wat absurder is dan het andere is een constante voor zowat elk studiemodel.

Het eerder gemelde marktonderzoek bracht onder meer aan het licht dat vrouwen een goed toegankelijk voertuig willen, met veel opbergmogelijkheden. Het antwoord van de YCC bestaat niet enkel uit de twee grote vleugeldeuren die automatisch openen zodra de houder van een opvallend trendy sleutel (die zelfs als een accessoire rond de hals kan gedragen worden) het voertuig dicht genoeg genaderd is, maar ook uit talrijke opbergvakken in de middentunnel. Om daar ruimte vrij te maken verhuisden de handrem en de versnellingshendel naar het stuurwiel, waar de functies met een knopje te bedienen zijn. De grote deuren zorgen bovendien voor een goed zicht rondom, terwijl de achterruit eindigt waar de auto eindigt. Handig voor wie last heeft met parkeren, en dat blijkt zowat de helft van alle weggebruikers te zijn. De YCC beschikt dan ook over een functie die de bestuurder bij het voorbijrijden van een parkeerplaats aangeeft of die ruim genoeg is voor de wagen én kan desnoods zelf de parkeerplaats inrijden.

Voor de vormgeving werd voornamelijk gekozen voor eenvoud en eerlijke materialen. Om de aankleding af te stemmen op de smaak van het moment heeft men bij Volvo een systeem met verwisselbare zetelkussens en vloermatjes bedacht. Zo kan een gezellig winters donkerrood tijdens de zomer probleemloos gewisseld worden voor licht linnen. Het instrumentenbord bestaat enkel uit een snelheidsindicator en een aanduiding van de actieradius. Al de rest, zo is de mening, is overbodig. Stijlvol en sportief is het uiterlijk, maar er is meer aan de hand. De lak heeft immers een speciale vuilafstotende behandeling gekregen waardoor de YCC minder moet gewassen worden. Het donkere plastic maakt het geheel dan weer minder gevoelig voor krassen. Een leuk detail, waarvoor Volvo al het patent heeft aangevraagd, is de kantelende deurdorpel. Daardoor werd de uitsnijding van de deur hoger, maar -vooral- kunnen vuile strepen en plekken vermeden worden. De vuile buitenkant draait immers weg. Dergelijke netheid geldt ook bij het tanken; een druk op de buitenring en de tankdop opent zonder dat er contact moet gemaakt worden. Ook voor het reservoir van de ruitensproeiers moet je voor één keer niet de motorkap open doen. Andere details, zoals de aparte steunen voor de hakken, zijn ons inziens wat te ver gezocht, maar gekheid mag op zo’n model.

Volvo zal dus de komende jaren nog vrouwvriendelijker worden, zonder uiteraard de traditionele waarden van het model te laten verwateren. Uitzonderlijk is dat helemaal niet. Bij de Audi A2 kunnen de vloeistoffen immers bijgevuld worden zonder dat de motorkap open moet, bij de BMW 7-Reeks zitten handrem en versnellingshendel aan het stuurwiel, Renault heeft tankkleppen met een geïntegreerde sluiting waardoor je je niet meer vuil kan maken en de nieuwe Peugeot 1007 krijgt verwisselbare interieurdelen. De industrie heeft goed naar de YCC gekeken.