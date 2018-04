De nieuwe Ford Focus

Door: BV

e zal als constructeur maar een wagen voor de middenklasse bouwen; de concurrentie is bikkelhard, het doelpubliek neigt naar meer avontuurlijke segmenten en originaliteit en innovatie is een must, maar als het verkeerd uitdraait des te moeilijker aan de klant te slijten. Daar bovenop komt nog de veiligheidsrace waarvan de laatste jaren sprake is en bovenal de kostprijs van dergelijke investeringen. Want hoe je de formule ook draait of keert; het is de klant die daar voor betaalt. Die evolutie bergop waar vooral de gevestigde waarden aan deelnemen, creëert bovendien een vacuüm dat niet noodzakelijk door de eveneens opklimmende kleinere modellen van de fabrikanten opgevuld wordt. Het zijn de Daewoo’s Lacetti, de Hyundai’s Accent, zelfs de Skoda’s Octavia van deze wereld -die ook niet slecht rijden- die daarvan profiteren. En met alle grote en kleine kannonnen in stelling, is het dan nu aan Ford om de nieuwe Focus te lanceren. Een Focus die het hoort te maken, want het uittredende model wist op 6 jaar tijd ongeveer 4 miljoen klanten te overtuigen.

De nieuwe Focus die z’n wereldpremière op het Autosalon van Parijs zal beleven, komt er meteen als drie- en vijfdeurs en als break. In 2005 volgt dan nog een elegante vierdeurs. Het model is een product van het Global Shared Technologies initiatief van Ford, waardoor het elementen van de basisarchitectuur gemeen heeft met onder meer de Focus C-MAX, de Mazda 3 en de Volvo S40/V50.

De vorm van de nieuwkomer is nieuw, maar onmiskenbaar een evolutie van het vorige model. De ontwerpers hebben daarbij duidelijk gebruik gemaakt van de stijlkenmerken van de C-MAX die dus ook visueel tot dezelfde productfamilie zal behoren. Een stijl aflopende daklijn kenmerkt de drie- en vijfdeursvariant, maar de eerste is merkbaar sportief gelijnd. De lengte is voor beide versies gelijk aan de C-MAX. Het interieur is een evolutie van de filosofie die bij de vorige generatie debuteerde. Ford heeft daarbij meer aandacht besteed aan uiterlijk, materiaalkeuze en geluid. De nieuwe Sport en Titanium uitvoeringen zullen een donker interieur krijgen dat wordt aangevuld met fel blauw. Daarnaast blijven de gekende Ambiente, Trend en Ghia-uitvoeringen trouw van de partij. De bagageruimte groeide met 10% naar 385l voor de conventionele koetswerkversies. De break (Clipper) kan met de achterbank op z’n plaats 475l laden. Met een neergeklapte bank wordt dat 1.525l.

Ten opzichte van zijn voorganger wordt de wielbasis en de spoorbreedte respectievelijk 25 en 40mm groter. Dat zorgt voor een betere wegligging en heeft ook positieve gevolgen voor het interieur. De Control-Blade achterwielophanging waarmee de eerste Focus zes jaar geleden uitpakte, werd verbeterd en voor de voorophanging werd een nieuw, stijf subframe ontwikkeld. De koets doet ook haar duit in het zakje, want de torsiestijfheid ging er met 10% op vooruit.

Onder de kap komt onder meer een 1.6l Duratec benzinemotor. Die is speciaal omdat deze 115pk sterke krachtbron beschikt over een dubbele nokkenas met variabele timing. Die zorgt voor een betere luchtdoorstroming waardoor het vermogen en koppel (155Nm) stijgen en het verbruik daalt (met ongeveer 5%). Deze nieuwe Ti-VCT zal het aanbod met de 1.4l (80pk), 1.6l (100pk) en 2.0l (145pk) komen versterken. Dieselliefhebbers krijgen de keuze uit een 109pk sterke 1.6 en een 2.0 TDCi met 136pk. Deze laatste is beschikbaar met een handgeschakelde zesbak. De compactere zelfontbrander zal dan weer te krijgen zijn met een nieuwe Durashift CVT-automaat. De dieselmotoren voldoen bij de lancering wel nog niet aan de Euro IV-normen. Een partikelfilter zal daar later wellicht een mouw aan passen.

Ford voorziet ongeëvenaarde uitrustingsmogelijkheden. De meest in het oog springende elementen uit een lange lijst zijn onder meer verstelbare pedalen, sleutelloze toegang, Bluetooth, adaptieve bochtverlichting, spraakbediening voor onder meer telefoon en klimaatregeling en -op de Clipper- een entertainmentsysteem voor de achterbank.