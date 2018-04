Renault Modus is veiligste mini ooit

Door: BV

enault heeft de afgelopen jaren, met de Renault Laguna op kop, een staalharde reputatie opgebouwd op gebied van veiligheid. Met de nieuwe Modus, een mini met monovolume-allures die op hetzelfde platform staat als de toekomstige opvolger van de Twingo, legt de constructeur de lat wéér hoger. Met een puntentotaal van 32.84 op een maximum van 37 is de Modus het eerste voertuig in z’n categorie dat de maximale 5-sterren quotering haalt in de Euro NCAP crashtests. De frontale impact werd beloond met 13.84 punten uit een maximum van 16. Bij de zijdelingse impact verdiende Modus alle 16 punten die er te rapen viel, wat ook bij de zijdelingse botsing met een paal (maximum 2 punten) het geval was. Renault liet zelfs nog wat punten liggen bij het hoorbare signaal voor de gordeldracht; daar haalt de Modus 1 op 3. De constructeur rust het model onder meer uit met dubbele voorspanners en zes airbags.