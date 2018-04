Pathfinder komt na Terrano

Door: BV

N

issan heeft het doek over de salon-nieuwigheden voor Parijs gelicht. Vooral op 4x4 vlak is er nieuws. Na een korte acte de présence op een gespecialiseerde beurs in de Alpen volgt in de Franse hoofdstad immers de echte publieksdoop van de gereviseerde Patrol. Van nog groter belang is de Pathfinder. Deze SUV, die qua uiterlijk het midden houdt tussen een conventionele 4x4 en een pick-up met bagagekoets (net als de Mitsubishi Pajero Sport), zal in maart van volgend jaar immers de Terrano vervangen. Dat model wacht al een tijdje op aflossing.

De lijnen van de Pathfinder zijn geïnspireerd op die van de Dunehawk concept car die in 2003 in Frankfurt de reacties van het publiek kwam peilen. De grootste noviteit wordt evenwel het interieur. Bij de Terrano valt daarover niets te zeggen, maar de Pathfinder krijgt drie zitrijen met de daarbij horende zitcapaciteit voor zeven. Wat meer is, de tweede en derde rij kunnen in de vloer verdwijnen om plaats te maken voor een meer dan respectabele hoeveelheid bagage. De indeling zelf is flexibel. Nissan becijferde een totaal van 64 mogelijke configuraties.

De aandrijfkracht zal afkomstig zijn van een 2,5l ‘YD’ viercilinder turbodieselmotor. Common-rail technologie van de tweede generatie maakt die krachtbron zuiniger terwijl nieuwe balansassen de trillingen horen terug te dringen.

Voor een dynamisch weggedrag monteerde Nissan een dubbele wishbone-ophanging rondom. De aandrijving is in handen van een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving -een verbeterde versie van die van de X-Trail- die de bestuurder door middel van een eenvoudige schakelaar de keuze laat uit 4 settings. De uitrustingsmogelijkheden zullen onder meer een airco met twee zones, een intelligente sleutel, GPS-navigatiesysteem en een achteruitrijcamera omvatten. Omdat de instapfunctie van de Terrano intussen feitelijk door de X-Trail is overgenomen en de Pathfinder in vergelijking met het uittredende model merkbaar meer ruimte biedt, is de verwachting dat het prijskaartje navenant de hoogte in gaat. Officieel is daarover nog niets geweten.