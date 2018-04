Verrassing: Peugeot 907

Door: BV

et is niet verwonderlijk dat Peugeot voor het thuissalon alle registers wil opentrekken, maar met de 907 verrast het merk met de leeuw toch. De 907 is immers een echte droomauto. Een thema dat de sowieso al rijkelijke fantasie van de ontwerper durft prikkelen. De bolide wordt daarenboven aangedreven door de meest edele van alle benzinemotoren; een V12 met een inhoud van 6 liter. Laat u door de vertrouwde typeaanduiding niet misleiden; Peugeot zal dit model nooit commercialiseren. De lijn, met de bijna disproportioneel lange motorkap en genereuze welvingen knipoogt naar de tijd van de grote koetswerkbouwers, ook al wordt van de nieuwste technieken gebruik gemaakt.

Het ruim bemeten hart van de coupé ligt in de lengterichting achter de vooras, zichtbaar onder een doorzichtige afdekkap, en is gekoppeld aan en kleine transmissieas die het vermogen van 500pk op een voor de achteras gemonteerde overlangse brugbak overbrengt. De structuur bestaat hoofdzakelijk uit een zelfdragend onderstel waarop mechanische elementen als de ophanging met dubbele driehoeken is bevestigd. De twee dubbele uitlaten zijn in de zijkant van de wagen ingewerkt. De 907 is voorzien van 18-duims lichtmetaal en Michelin-rubbers. Vooraan hebben die maat 275/40, achteraan is dat 345/35.

Binnenin overheerst een bekleding in bruin en lichtgrijs leder, afgewisseld met lichte houtaccenten voor het stuurwiel en de knop van de versnellingshendel. Het instrumentenbord heeft een analoog uiterlijk, maar is digitaal. Een centraal bedieningspaneel bestaat uit een aanraakgevoelig scherm dat is aangesloten op een computer die onder meer het navigatiesysteem en de MP3-speler stuurt.