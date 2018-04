Toyota komt met innovatieve diesel

Door: BV

T

oyota zal op het Autosalon van Parijs de eerste telg van een nieuwe generatie D-4D common-rail turbodieselmotoren voorstellen in de D-4D 180 Clean Power concept car. Onder de kap zal een volledig nieuwe viercilinder dieselmotor huizen die Toyota in de loop van 2004 zal commercialiseren. De constructeur belooft de laagste NOX en partikelemissies ter wereld, onder meer dankzij het gebruik van D-CAT filtertechnologie. De krachtbron in de 1.9 tot 2.2l-klasse (waarschijnlijk een 2.2) ontwikkelt niet minder dan 180pk en 400Nm koppel. Waarden die momenteel enkel door zescilindermotoren met grotere cilinderinhoud gehaald worden.