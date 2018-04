Meer gegevens en prijzen Peugeot 407 SW

Door: BV

e lancering van de nieuwe 407 berline is intussen op kruissnelheid gekomen, maar de constructeur toonde in Genève ook al de 407 SW. Die break zal op het komende Autosalon van Parijs wat meer in de kijker gezet worden. Intussen maakte de constructeur ook meer gegevens en prijzen bekend. Het gamma van de 4,76m lange, 1,81m brede en 1,48m hoge (zonder de dakrails) functionele variant zal bestaan uit niet minder dan 29 versies. De beschikbare motoren bestaan uit een 117pk sterke 1.7l, een 137pk sterke 2.0, een 160pk sterke 2.2 en een 3.0l V6 met 211pk voor wat de benzines betreft. Dieselen zal kunnen met de 1.6 HDi met 110pk en de 136pk sterke 2.0.

De beschikbare uitrustingsniveaus zijn SR Confort, ST Comfort, ST Executive, SV Executive en Sport. Tot de basisuitrusting van alle modellen hoort ESP, variabele stuurbekrachtiging (behalve op V6), mistlichten vooraan, elektrisch verstelbare buitenspiegels, 7 airbags (optioneel uitbreidbaar tot 9 stuks), centrale vergrendeling met afstandsbediening, boordcomputer en automatische airco.

Met een basisprijskaartje van € 22.650 is de 1.7 benzine SR Confort nog € 1.000 goedkoper dan de 1.6 HDi SR Confort, wat de goedkoopste dieselcombinatie is. De 2.0 benzine kost ten minste € 24.950, maar is als ST Confort beter uitgerust. De 2.2 is er vanaf hetzelfde uitrustingsniveau voor € 26.550. De 3.0 V6 is vanaf uitvoeringsniveau Sport te krijgen voor € 30.750. Het prijskaartje van de 2.0 HDi kan oplopen tot 31.850 (SV Executive Auto), maar begint voor de SR Confort bij € 25.150.

In tegenstelling tot de 307 SW moet de 407 het stellen met de traditionele 5 zitplaatsen. Wie in deze klasse meer inzittenden wil vervoeren moet bij het merk met de leeuw uitwijken naar de 807. Het model biedt wel minstens 448l bagageruimte die kan worden uitgebreid tot maximaal 1654l. De benzineversies accelereren in maximaal 13,5 (1.7) seconden en minimaal 9,6sec (3.0 V6) naar 100km/u. De topsnelheid varieert van 197km/u tot 229km/u. De 1.6 HDi is in de spurt naar 100km/u nauwelijks 2 tienden trager dan de instapbenzine en laat een top van 189km/u optekenen. De 2.0 HDi doet de oefening in 11,5 seconden en haalt in het beste geval 203km/u.

Voor de 1.7 benzine en 1.6 HDi voorziet Peugeot enkel een handgeroerde schakeldoos met 5 verhoudingen. De 2.0 benzine is verkrijgbaar met een handbak met 5 verhoudingen of een automaat met 4 versnellingen. Diezelfde automaat kan ook in combinatie met de 2.2 die anders standaard recht heeft op een zesbak, net als de 2.0 HDi. De zescilinder wordt steeds gekoppeld aan een zestrapsautomaat.