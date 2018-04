Ferrari F430

Door: BV

p het Autosalon van Parijs zal Ferrari de opvolger voor de 360 Modena aan het publiek tonen. Die zal F430 heten, waarbij de het getal in de cilinderaanduiding een verwijzing is naar de 4,3l longinhoud van de V8 onder de motorkap. Het nieuwe model is 4,51m lang, 1,92m breed en 1,21m hoog. Het leeggewicht blijft beperkt tot 1.450kg, wat met een vermogensopbrengst van 490pk bij 8.500t/min resulteert in een vermogen/gewichtratio van 2,8kg per pk. De koppelkromme piekt bij 5.250t/min. op 465Nm. De sequentiële versnellingsbak, met technologie die recht uit de Formule 1 afkomstig is, schakelt nu nog sneller; van versnelling wisselen duurt nog nauwelijks 150 milliseconden. Overigens is dat niet de enige technologie die uit de hoogste klasse van de autosport afkomstig is. Ook de geavanceerde aluminiumconstructie, het ontwerp van de diffuser achteraan en de mogelijkheid om via knoppen op het stuurwiel voor een andere afstelling te kiezen vinden er hun oorsprong.

Het remsysteem bestaat uit ceramische schijven die met carbonvezels versterkt zijn. Geen overbodige luxe als je weet dat de F430 in exact 4 seconden naar 100km/u zal kunnen accelereren. De 360 Modena had er een halve tel meer voor nodig. De topsnelheid steeg van 295 naar 315km/u. De marktintroductie volgt in 2005.