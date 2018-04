Snelle Citroën C2 VTS

Door: BV

et C2-gamma wordt uitgebreid met een nieuwe, meer sportieve versie dan tot op heden het geval was. De C2 VTS moet immers de Saxo met dezelfde toevoeging doen vergeten. Onder de kap huist daarom een nieuwe 1.6l 16v-motor die met 125pk (bij 6.500t/min.) nog krachtiger is dan voorheen. De krachtbron stelt eveneens een koppel van 143Nm beschikbaar bij 3.750t/min. Om tot dit cijfermateriaal te komen voorzag Citroën de 1.6 16v met 110pk van een gewijzigde timing van de in- en uitlaatkleppen, nieuwe nokkenassen, een specifieke inlaatcollector, een andere uitlaatlijn en een nieuwe injectie. De motor wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak, tegen een gerobotiseerde bak voor de VTR-uitvoeringen. De overbrengingsverhoudingen werden ingekort voor betere prestaties. Zo zou de C2 van 80 tot 120km/u kunnen hernemen in 8,3sec (4de). Hoe snel de spurt naar 100km/u wordt afgehaspeld, zegt Citroën er nog niet bij.

Om de rijsensatie van hetzelfde niveau te kunnen garanderen plaatste Citroën een dikkere antirolstang en veren met een stugheid van 45% vooraan en 55% achteraan. De C2 VTS heeft ook recht op bredere wielen, voorzien van Michelin Exalto 2-rubber met maatje 195/45R16.

Uiterlijk heeft de VTS veel met de VTR gemeen. Dan denken we onder meer aan de in koetswerkkleur uitgevoerde bumperdelen onderaan, de zijschorten en achterspoiler. Specifiek voor de VTS zijn de 16-duims velgen, verchroomde uitlaatpijp en uiteraard het VTS-logo. Binnenin vinden we een nieuwe zwarte bekleding voor de zetels die gecombineerd wordt met mineraalgrijs doorschijnende elementen voor de deurhandgrepen. Een lederen stuurwiel, grijs omcirkelde versnellingspookmof, aluminium pedalen en een versnellingspookknop in datzelfde materiaal maken het plaatje compleet.

Aan de C2 VTS zal in ons land een prijskaartje hangen van € 14.990.