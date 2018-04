Laatste beurt voor Renault Twingo

Door: BV

n 2006 zal Renault naar verwachting met een geheel nieuwe Twingo op de proppen komen. De hoogste tijd, want de kleinste telg uit de Renault-familie zal er dan een carrière van 13 jaar op hebben zitten. Dat is bijna het dubbele van een normale productcyclus. In afwachting wordt de huidige generatie nog een laatste keer mild opgewaardeerd.

Van ingrijpende wijzigingen is geen sprake, er zijn eerder subtiele verschuivingen. Zo staat het merkteken van Renault nu centraal op de kofferklep en is de openingshendel er, net als bij de andere recente creaties van het merk, in geïntegreerd. De invulling van de achterlichten wijzigde licht en er zijn de obligate nieuwe velgen en sierdoppen. Binnenin zijn 7 van de 11 bekledingsmogelijkheden nieuw.

Op motorisch vlak zijn er geen wijzigingen, maar de Quickshift gerobotiseerde vijfbak werd wel verbeterd. Een update van de software zorgt voor soepeler schakelmomenten en er is keuze uit een sportief en economisch schakelprogramma. ABS wordt toegevoegd aan de lijst met standaarduitrusting, er werd een waarschuwingslampje voor de gordeldracht geïntroduceerd en elk model heeft nu drie ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes.

Om één en ander extra in de verf te zetten, introduceert Renault een gelimiteerde reeks ‘Kenzo’. Die heeft recht op een specifieke lakkleur en erft de uitrusting van de Privilège-uitvoeringen, maar krijgt er een glazen schuifdak bovenop. Het interieur krijgt naast een specifieke stof tal van details in ‘soft violet’.