Citroën C5 grondig herwerkt

n oktober wordt de facelift van de Citroën C5 bij de dealers verwacht en dat is geen lichte opfrisbeurt geworden. Het front krijgt een grondige aanpassing die de wat saaie C5 dynamischer, strakker en moderner doet ogen. De design sluit ook beter aan bij de rest van het gamma en meer specifiek bij de nog te lanceren C4. Op deze laatste creatie, die net als de opgefriste C5 op de stand van de constructeur in Parijs zal debuteren, is ook de nieuwe grille met grote geïntegreerde dubbele Chevrons gebaseerd. Achteraan vallen de uitgesproken grote achterlichten op, maar er is meer aan de hand. Citroën maakte de hele achterpartij immers langer. De nieuwe lijnen zijn ook daar strakker en de toegenomen afmetingen zorgen eveneens voor een wat groter koffervolume. Uiteraard werden de obligate voor- en achterbumpers, zijschorten en beschermstrips niet over het hoofd gezien. Zoals steeds strooit de constructeur nu ook wat rijkelijker met chroombiezen.

Aan de binnenzijde blijft de aanpassing beperkt tot zaken uit het departement ‘stoffen en bekledingen’. Onderhuids wijzigt er ook weinig. Het beschikbare motorenpallet blijft immers hetzelfde, enkel de V6-topuitvoering wordt gekoppeld aan een nieuwe zestrapsautomaat. Op veiligheidsvlak zijn er wel aanpassingen; de C5 zal voortaan verkrijgbaar zijn met meesturende bixenon-koplampen. Daarnaast is er een snelheidsregelaar met geïntegreerde begrenzer, wordt aan het scala plofkussens een knie-airbag toegevoegd en is de stabiliteitsregeling van een nieuwe generatie. Ook het AFIL-systeem -dat werd voorgesteld op de C4- zal verkrijgbaar zijn. Dat herkent wegmarkeringen en waarschuwt de bestuurder middels een vibrerend kussen in de zetel als die ongewenst van zijn koers afwijkt.

Om het algemene comfort naar een hoger niveau te tillen werd de montage en assemblage van de onderdelen onder de loep genomen. Kleine aanpassingen moeten zorgen voor een lager decibelniveau, minder trillingen en een eliminatie van storende geluidjes.