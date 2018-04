Ford presenteert Shelby GR-1 Concept

Door: BV

inds het succes van de GT heeft Ford het behoorlijk op supersportwagens begrepen. Die zijn immers goed voor het imago en kunnen op veel publiciteit rekenen. Op de NAIAS Autoshow in Detroit eerder dit jaar stelde de constructeur nog de Shelby Cobra concept, gebaseerd op de Ford GT, en vandaag presenteert de constructeur op het prestigieuze Pebble Beach Concours d’Elegance in California de Shelby GR-1 Concept. Ook die is gebaseerd op de GT, maar dit model kreeg de motor voorin. Dat is een 6,4l V10 die goed is voor 605pk. Via een handgeschakelde zesbak wordt de kracht doorgesluisd naar de achterwielen. 345/35 rubber op 19-duims lichtmetaal probeert op het wegdek over te brengen. Vooraan is schoeisel van 275/40 voorzien op een velg met dezelfde diameter.

Het ontwerp van de 4413mm lange, 1834mm brede en 1168mm hoge bolide is van de hand van George Saridakis die sinds 2000 actief is bij Ford. Hij was eerder al verantwoordelijk voor het uitvoeren van delen van Ford, Lincoln en Mercury productie- en showmodellen. Hij tekende de Shelby GR-1 in slechts één enkele schets met drie aanzichten die zo indrukwekkend was dat designbaas Mays het model onmiddellijk wilde uitwerken, zo wil tenminste het verhaal. Saridakis creëerde een sobere, pure sportbolide die in tegenstelling tot de Cobra en de GT vooral op de racerij gericht is. Tot de opvallende kenmerken horen de imposante luchtinlaat (met vleugels voor een betere luchtverdeling), de zijruiten die op zonnebrilglazen geïnspireerd zijn en de vlinderdeuren. De eerste GT’s werden intussen aan de klanten geleverd en ook de Shelby Cobra zal in beperkte oplage geproduceerd worden. Of een dergelijke toekomst ook voor deze GR-1 is weggelegd wil of kan Ford nog niet kwijt.