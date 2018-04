Bera wordt nieuwe Alfa Romeo GTV

Door: BV

inds 1994 staat de door Pininfarina getekende GTV al bij Alfa Romeo in de catalogus. Het model, dat vorig jaar nog door de grootmeester werd voorzien van een opgefriste snuit, heeft er dan ook al een bovengemiddeld lange carrière opzitten. Maar de aflossing is in zicht én zal gebaseerd zijn op de Brera. Deze concept van de hand van Giugiaro werd in 2002 op het Autosalon van Genève voorgesteld en toen al werd geopperd dat het model de voorbode zou kunnen zijn van de nieuwe generatie GTV. Er waren ook plannen om van het model een beperkte reeks van 1.000 stuks te bouwen, maar die zijn nooit uitgewerkt. Intussen wil de constructeur wel definitief bevestigen dat we volgend jaar een nieuwe GTV mogen verwachten die ‘sterk op de Brera geïnspireerd is’.

Alfa Romeo wil verder nog kwijt dat de nieuwe generatie van de tweezittter een stuk kleiner wordt dan de uit de kluiten gewassen Brera. Het productiemodel krijgt ook conventionele portieren terwijl van vleugeldeuren voorzien was. Een jaar later zou een dakloze versie op de planning staan. Plannen voor een dakloze versie van die andere sportieve bolide uit het aanbod, de GT, worden door de constructeur nog steeds formeel ontkend.