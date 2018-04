Skoda Octavia als Combi

Door: BV

S

koda heeft de eerste officiële foto’s van de nieuwe Octavia Combi -de break- vrijgegeven. De Octavia werd dit jaar als berline gepresenteerd op het Autosalon van Genève. De break zal in september debuteren op het Autosalon van Parijs. De vormgeving is identiek aan de vierdeurs tot en met de B-stijlen. De kofferruimte krijgt een indrukwekkende laadcapaciteit van 580l. Zowel de rugleuning als het zitoppervlak van de achterzetels kan neergeklapt worden (2:1), waardoor de laadcapaciteit tot maximaal 1620l kan toenemen.

De Octavia Combi wordt 4572mm lang, 1769mm breed en 1467mm hoog. De beschikbare motorversies zullen identiek zijn aan die van de berline, wat betekent dat de klant keuze krijgt uit zes krachtbronnen. Bij de benzines gaat het om een 1.4l MPI met 75pk die in België niet wordt ingevoerd, een 1.6 MPI met 102pk, een 1.6 FSI (directe inspuiting) met 115pk en een even innovatieve 2.0 FSI die goed is voor 150pk. Er zijn ook twee dieselmotoren voorzien; de 1.9TDI met 105pk en een 140pk sterke 2.0TDI die in ons land om fiscale redenen 4 paardjes zal inleveren. Afhankelijk van de motorversie levert Skoda standaard een handgeschakelde bak met vijf of zes verhoudingen. Een zestrapsautomaat is optioneel verkrijgbaar op alle uitvoeringen die in ons land gevoerd zullen worden. De diesels kunnen voorzien worden van een DSG-bak met dubbele koppeling. Na een Belgische première op het Autosalon van Brussel volgt de voorstelling bij de dealer tijdens het eerste kwartaal van 2005.